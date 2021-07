Vijftienjarige Jutta Verkest is benjamin van Team Belgium

Met haar vijftien lentes is Jutta Verkest de jongste Belgische atleet die op de Olympische Spelen in Tokio in actie zal komen. Aan de zijde van onder meer Nina Derwael verdedigt ze de kleuren van Team Belgym in Japan.

“Het is wel speciaal om de jongste te zijn, maar mijn selectie is ook het bewijs dat ik de voorbije jaren mijn best heb gedaan en mijn plaats heb verdiend”, zegt de Mechelse.

Verkest dwong haar stekje in de groep van vier (met ook Maellyse Brassart en Lisa Vaelen) mede af dankzij een onverhoopte tiende plaats tijdens de finale van het EK allround in april in het Zwitserse Bazel. “Ik heb daar veel vertrouwen uit geput”, zegt ze, al is er natuurlijk nog een kloof met gevestigde namen als Derwael, de tweevoudig wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers.

“Nina is de eerste Belgische turnster die wereldkampioene is geworden. Natuurlijk kijk je daar naar op. Je ziet haar elke dag trainen, hoe hard ze ervoor werkt om dat niveau te behalen”, legt Verkest uit. “Ze heeft veel ervaring maar het is ook knap hoe zij erin slaagt kalm te blijven wanneer een oefening mislukt en ze daarna blijft proberen tot het lukt.”

De turnmeisjes komen volgende week zondag (25 juli) in actie in de kwalificaties van de teamcompetitie. Ze turnen allemaal de vier toestellen, waarbij steeds de drie beste scores tellen. De sterkste acht landen stoten door naar de finale, die twee dagen na de kwalificaties geprogrammeerd staat.

Verkest heeft een bescheiden maar duidelijke doelstelling. “Ik wil mijn best doen, trots kunnen zijn op de wedstrijd die ik heb gedaan en mijn bijdrage aan het team leveren.”

(belga)