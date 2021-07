Bilzen

Vrijdag is op het Jeugdhuispad een bromfiets in beslag genomen. De bestuurder kon niet de juist documenten voorleggen. Uit een speekseltest bleek ook dat hij recent marihuana en cocaïne had gebruikt. De man gaf dat toen. Omdat de man geen rijbewijs heeft, besliste het parket Limburg zijn bromfiets voor 15 dagen te immobiliseren. mm