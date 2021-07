Ontspannen Nina Derwael houdt de druk af: “Wat er nog bijkomt, zoveel te beter”

Woensdagavond stapte Nina Derwael met nog 36 andere atleten in Brussel op het vliegtuig richting Tokio. Intussen heeft de Limburgse topgymnaste haar eerste dagen op Japanse bodem achter de rug.

“Het is leuk om in een andere omgeving te zijn, met de focus op trainen en de Olympische Spelen. Het is heel mooi om te zien hoe gefocust iedereen is en blij om hier te zijn”, zei ze zondag na een open training van Team Belgym in het Kasamatsu Sports Park in Ibaraki, waar de turnploeg zich voorbereidt op de Spelen.

De tweevoudige wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers heeft net als de andere leden van het team weinig bewegingsvrijheid door de strikte coronaregels. Maar dat deert haar niet. De vergelijking die sommigen maken met een gevangenisregime vindt ze niet opgaan. “Het is veel zaal-hotel, maar als we naar een competitie gaan zijn de trainingszaal en het hotel in principe altijd het enige wat we zien voor de wedstrijd. Dus in dat opzicht verschilt het niet zoveel. Ik zou het hier geen gevangenis noemen.”

De meisjes van de gymploeg krijgen hun dagen in Japan goed gevuld in aanloop naar hun eerste competitiemoment, zondag 25 juli. “We staan redelijk laat op. Na de pcr-test ontbijten we en is het bijna tijd om naar de training te vertrekken. Na onze terugkeer en het middagmaal is het al snel drie uur. Om vijf uur vertrekken we opnieuw naar de training en wanneer we dan ‘s avonds op de kamer komen is vaak half tien, tien uur. Het is echt niet moeilijk om ons bezig te houden”, verzekert Derwael.

Vijf jaar geleden in Rio maakte Derwael haar olympisch debuut. Haar negentiende plaats in de allroundfinale ging toen vrij geruisloos voorbij. Inmiddels is de status van de 21-jarige Truiense danig veranderd, maar zelf probeert ze het olympisch gebeuren met dezelfde onbevangenheid als in 2016 te benaderen.

“Net als toen ben ik heel erg blij om hier te zijn. Ik was toen amper 16 en had niets te verliezen. Ik wilde gewoon alles geven en heb dat toen ook zo gedaan. Nu probeer ik er op dezelfde manier naar te kijken. Alles wat ik al heb gepresteerd, heb ik al. Wat er nog bijkomt, zoveel te beter. Met die mindset probeer ik er tegenaan te kijken.”

Dinsdag, een dag voor het vertrek naar Japan, legden Derwael en de andere teamleden een laatste test af in Gent. Die verliep positief. Toch wil ze nog niet bevestigen met welke oefening ze aan de brug een gooi naar goud zal doen. Er liggen nog twee scenario’s op tafel, met een daaraan gekoppelde moeilijkheidsgraad (6.5 of 6.7). Hoe dan ook wordt van Derwael veel verwacht. “Ik probeer gewoon vertrouwen te hebben in mezelf en het gevoel terug te krijgen van de laatste test die ik heb gedaan in Gent. Ik ben nu nog heel ontspannen en ga proberen dat zo te houden.” (belga)