Vlaamse papa scoort wereldwijd door zijn kinderen elke dinsdag ‘slecht op te voeden’

Wat gebeurt er als je een papa elke dinsdag op de kinderen laat passen? Er groeit een Instagrampagina met 245.000 volgers uit. Of toch in het geval val Kenny Deuss uit Ekeren. Hij scoort internationaal met zijn pagina ‘On adventure with dad’ waar hij zijn twee kinderen photoshopt in hilarische situaties.

Op dinsdag weten zijn dochtertjes Alix (2) en Aster (4 maanden) hoe laat het is. Dan is papa Kenny, die werkt voor jongerencentrum Kavka op de Oudaan, thuis en is het fotoshoot geblazen. “Of toch als ze willen, want heel af en toe hebben ze echt geen zin en dan forceer ik ook niks. Het moeilijkste is niet het bewerken van de foto’s, maar wel de kinderen in de juiste positie krijgen”, zegt Kenny.

Kenny bedenkt de gekste situaties met een vette knipoog naar alles wat met een juiste opvoeding te maken heeft. Hij maakt foto’s van zijn kinderen en bewerkt die dan met photoshop zodat het bijvoorbeeld lijkt alsof Alix op de rand van een klif zit, baby Aster in de wieg in de regen ligt terwijl Kenny een paraplu boven zijn eigen hoofd houdt of alsof Alix haar zusje op de barbecue legt.

En dat slaat aan want de pagina heeft ondertussen 245.000 volgers op Instagram en is al meermaals gedeeld door bekende merken zoals Bored Panda (1 miljoen volgers) en Lad Bible (11 miljoen volgers). Kenny en zijn kroost werden zelfs al in de Amerikaanse media opgepikt.

“Het idee begon toen Alix drie maanden was en haar mama voor het eerst terug ging werken. Ze vroeg me doorheen de dag foto’s te sturen om te laten zien dat alles oké was met ons. Ik bewerkte toen een foto van Alix die rechtop op de stoep zit in een astronautenpakje. Sindsdien ben ik elke dinsdag alleen thuis met de kinderen en ben ik niet meer gestopt met foto’s maken en bewerken.”

Het geheim van het succes is volgens Kenny dat de foto’s er heel realistisch uitzien, maar dat het net duidelijk genoeg is dat het photoshop is. “Ik vind het een groot compliment wanneer mensen zeggen dat ze even dachten dat het een echte situatie was. Gelukkig is het snel duidelijk genoeg dat het niet zo is. Heel af en toe krijg ik wel eens reacties van mensen die schrikken en het niet snappen op het eerste zicht, maar dan reageren andere volgers snel om mij te verdedigen.”

Als de kindjes geen zin hebben, wordt er geen foto gemaakt die dag. “Maar het is ondertussen een hobby van ons samen geworden en ze vinden het meestal echt leuk. Ik houd het voorlopig ook bij één foto per week, op dinsdag, omdat ik mezelf niet te veel druk op wil leggen. Ik heb nog genoeg ideeën en er staan ook al veel foto’s klaar dus nog meer content posten, zou wel kunnen.”

Ondertussen haalt Kenny ook al wat inkomsten uit ‘On adventure with dad’. “Ik maak soms foto’s om bepaalde merken te promoten, maar dan wel in mijn eigen stijl. Ik moet er iets grappig mee kunnen maken.”

Kenny krijgt zowel van ouders als niet-ouders positieve feedback. “Ik wil ook iets voor andere papa’s doen. Daarom kunnen papa’s vanaf nu foto’s doorsturen naar mij van hen en hun kind of kinderen. Die photoshop ik dan in bepaalde templates. Zoals bijvoorbeeld een foto van vader en kind op de vleugel van een vliegtuig in de lucht. Die foto’s kunnen ze digitaal of in print kopen. Zo kan ik nog iets bijverdienen met mijn hobby en kunnen vaders stoere foto’s maken met hun kroost.”

Een digitaal exemplaar kost 69,95 euro en een print kost 100 euro.