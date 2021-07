Zoutleeuw

De gevolgen van het natuurgeweld in ons land zijn groot. Ook in Vlaams-Brabant, waar meerdere gezinnen al hun bezittingen verloren bij de overstromingen. “Alles is rijp voor de afvalcontainer”, zegt Heidi Geraerts uit Zoutleeuw. In Rotselaar kunnen ze nog niet beginnen met de opkuis, want het water is er nog niet weggetrokken.