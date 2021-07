Wout van Aert over vreemde geluiden in het peloton: “Ik kan het niet geloven”

De Zwitserse krant ‘Le Temps’ bracht vrijdag een verhaal naar buiten over enkele renners die getuigden over fietsen die vreemde geluiden maken. De link met mechanische doping werd al snel gelegd.

“Ik kan alleen voor mezelf spreken”, reageerde Van Aert op de kwestie. “Ik weet wat ik moet doen om op dit niveau te koersen, hoe hard ik werk om dit niveau te halen. Je bent het ganse jaar onderweg om een betere renner te worden. Ik kan niet geloven dat hiervan sprake is in onze ploeg en ik ben ervan overtuigd dat het niet gebeurt in ons team. En in het peloton? Het is moeilijk om iets te zeggen over anderen, maar ik heb geen buitengewone dingen gezien in deze Tour. Ik zag veel talent en veel sterke jongens die perfect voorbereid waren. Dat maakt het verschil, niet die dingen waar ze over schrijven.” (Belga)