Bokser Ryad Merhy dolt met Chinese tegenstander en is ‘WBA-kampioen cruisergewicht’

Zoals voorspeld was de Chinees Zhao Xing Zhang geen waardig tegenstander voor Ryad Merhy, die de wereldtitel ‘kampioen van de WBA in het cruisergewicht’ eigenlijk cadeau kreeg van wat eens de grootste boksbond ter wereld is geweest. Zhang is de onbedreigde kampioen van de World Boxing Council (WBC) Asian Council in die gewichtsklasse, dus moet de conclusie zijn dat het profboksen in China niet zoveel voorstelt.

Maar goed, daar zullen Ryad Merhy en zijn entourage niet om malen. Die gordel hangt vanaf zaterdagavond om het middel van de Brusselaar, dat is wat telt. Ook al was het een ongelijke strijd. Al van bij de eerste gongslag was duidelijk dat Zhang geen schijn van een kans had tegen de iets kleinere maar veel krachtiger Ryad. Die kon het zich permitteren van rustig ronde na ronde te spelen met de opponent, die al in de vierde na een combinatie links-rechts tegen het vilt stuikte. Ryad verzuimde om het dan al af te maken.

Merhy deed Zhang bij momenten sterretjes zien. — © BELGA

Dat gaf de Chinees de kans om te tonen dat het hem aan moed en incasseringsvermogen niet ontbrak. Hij probeerde zelfs wat terug te doen, maar Ryad had geen problemen met de schuchtere en al te zwakke slagen van Zhang. In de achtste ronde sloeg Ryad nog eens toe met een zuivere linkse hoek en de Duitse ref maakte er een einde aan vooraleer er ongelukken konden gebeuren. (rl)