Milwaukee Bucks op zucht van NBA-titel na felbevochten zege in Phoenix

De Milwaukee Bucks hebben zich na een 123-119 overwinning bij de Phoenix Suns naar een 3-2 voorsprong gewerkt in de NBA-finale. Mits een overwinning dinsdagavond kunnen de Bucks zich verzekeren van de titel.

De Suns waren de wedstrijd nochtans als een stormram gestart met de ene korf na de andere en een oninneembare verdediging. Na het eerste kwart stond Phoenix dan ook 37-21 voor. In het tweede kwart kwam er echter een sterke reactie van de Bucks, die erin slaagden om de Suns aanvallend aan banden te leggen. Aan de pauze hadden de Bucks de stand al in hun voordeel beslecht: 61-64.

In het derde kwart waren beide teams meer aan elkaar gewaagd. Antetokounmpo en zijn maats slaagden er echter in om de kloof verder uit te diepen tot 90-100. Phoenix leek geen offensieve oplossingen meer te vinden en deed te vaak een beroep op sterspeler Devin Booker (40 punten) om het verschil te maken.

De Suns kwamen in het vierde kwart echter opnieuw opzetten. Tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo miste in de slotminuut zelfs drie vrije worpen, waardoor de match tot in de slotseconden spannend bleef. Uiteindelijk trokken de Bucks met 123-119 aan het langste eind. Dinsdag krijgen ze de kans om het thuis af te maken. De zesde wedstrijd wordt dinsdagavond in Milwaukee gespeeld (woensdag om 3 uur bij ons). De eventuele zevende wedstrijd staat donderdagavond op het programma in Phoenix (vrijdag om 3 uur bij ons).

(belga)