Dimitri Van den Bergh voorbij eerste horde in World Matchplay

Dimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het World Matchplay dartstoernooi (PDC/817.000 euro). In het Engelse Blackpool versloeg hij de Zuid-Afrikaan Devon Petersen met 10-5.

Van den Bergh (PDC-9), de regerende kampioen, speelde niet meteen zijn beste darts. Na een aantal gemiste dubbels sloot hij de eerste sessie met een 3-2 voorsprong af. Petersen (PDC-25), zag onze landgenoot met onder meer een 108-uitworp en drie 180 maximum worpen een 7-3 voorsprong nemen. Desondanks bleef Van den Bergh de dubbels missen. Petersen won nog twee legs, maar het was “The Dreammaker” die met een gemiddelde van 95.51 en een 11-darter met 10-5 zijn plaats voor de tweede ronde veilig stelde. Daarin neemt hij het op tegen de Engelsman Dave Chisnall (PDC-8).

“Ik ben blij dat ik mijn openingswedstrijd heb gewonnen”, verklaarde Van den Bergh. “Het was nog niet zoals het moet zijn maar een eerste wedstrijd is dikwijls moeilijk. Ik heb al enkele keren tegen Devon gespeeld en hij kan enorm goed zijn, maar soms staat hij zonder vertrouwen te spelen. Een feit is zeker, in mijn volgende wedstrijd moet ik het beter doen.”

Uitslagen eerste ronde World Matchplay:

Dave Chisnall (Eng/8) - Vincent van der Voort (Ned/27) 10-8

Jonny Clayton (Wal/16) - Dirk van Duijvenbode (Ned/22) 10-7

Gerwyn Price (Wal/1) - Jermaine Wattimena (Ned/31) 10-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Devon Petersen (ZAf/25) 10-5

