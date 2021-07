Extreem noodweer treft nu ook Oostenrijk: hallucinante beelden tonen hoe kolkende rivier stadje overspoelt en alles meesleurt

In ons land is het dan wel opgehouden met regenen, maar in Duitsland en Oostenrijk houdt de zware regenval aan. Verschillende dorpen worden bedreigd, onder andere Oberbayern en Hallein worden overspoeld. Spectaculaire beelden vanuit Hallein doen de rond op sociale media. Wonderwel werden er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Ook in Oostenrijk heeft men nu te kampen met wateroverlast. Ongekend zware regenval maakte van een beek een woest kolkende stroom, die delen van de binnenstad van Hallein overspoelde. Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat een zondvloed het stadje bij Salzburg overspoelt en onder meer auto’s en hekwerken meesleurt.

“De situatie is zeer kritiek, deels dramatisch”, zei een politiewoordvoerder zaterdagavond. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en werd aangeraden om zeker niet in de kelder te gaan zitten. De brandweer evacueerde mensen uit de huizen en zette daarbij boten en vrachtwagens in.

Volgens de brandweer waren er aan het einde van zaterdagavond geen meldingen over vermisten, gewonden of doden. Het waterpeil daalt inmiddels.

Tweede hotspot

Ook elders in het noorden van Oostenrijk komen meldingen binnen van noodweer. In skioord Kitzbühel in deelstaat Tirol moest de brandweer verschillende kelders leegpompen. Op sommige plaatsen viel in korte tijd 80 millimeter regen.

Verschillende rivieren in Tirol hebben een hoog waterpeil bereikt. In Kufstein is volgens de krant Kurier sprake van 100 interventies. De bevolking is er gevraagd binnen te blijven en naar hogere verdiepingen te gaan. De nabije gemeente Söll zou na Hallein een “tweede hotspot” van waterellende kunnen worden.

Ook de hoofdstad Wenen heeft te maken met veel regen en onweer, meldt Kurier nog. De brandweer meldt dat er in de nacht van zaterdag op zondag meer dan 500 interventies waren. Er was ook sprake van verkeershinder.

Aanhoudende regen in Duitsland

In Saksen is er wateroverlast in Saksisch Zwitserland, een populaire heuvelachtige toeristische regio nabij Dresden. De autoriteiten van de regio kondigden zaterdagavond aan dat verschillende plaatsen niet meer bereikbaar zijn: vooral Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena en Gohrisch zijn zwaar getroffen.

Op de rivier Polenz is alarmpeil 4 overschreden nabij Neustadt, zegt het overstromingscentrum van de deelstaat. Op de lager gelegen delen van de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach is er sprake van een “extreme toename van het waterpeil”. “Zware overstromingen zijn te verwachten”, aldus de overheidsinstantie.

© Kilian Pfeiffer/dpa

Ook Oberbayern is zwaar getroffen. Daar werden de bewoners zaterdagavond in allerijl nog geëvacueerd. Er is sprake van aardverschuivingen, ondergelopen straten en kelders die onder water staan. De situatie is “dramatisch”, zeggen de hulpdiensten van de regio rond Traunstein.

Vooral Berchtesgaden en Bischofswiesen, helemaal in het zuiden nabij de grens met Oostenrijk, zijn zwaar getroffen. Het water gutst er van de bergen en het waterpeil van de Ache neemt er fors toe. Door aardverschuivingen zijn er al huizen ontruimd. De bevolking krijgt de raad uit de kelders te blijven. Verschillende kleinere snelwegen zijn overstroomd of afgesloten wegens aardverschuivingen.

In de regio Berchtesgadener Land is intussen een alarmfase afgekondigd vanwege het wassende water in de twee gemeentes. Er is sprake van modderstromen en de brandweer is er overbelast, zegt de woordvoerder van de hulpverleningszone Traunstein.

