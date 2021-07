Bongonda opende de score, maag zag Club er dan op en over gaan. — © JEFFREY GAENS

Supercup: Club Brugge-KRC Genk 3-2

Een black-out vlak voor én na rust voorkwam dat bekerwinnaar KRC Genk een derde Supercup in de prijzenkast mocht zetten. Kampioen Club Brugge boog in een mum van een tijd een 0-1 om naar 3-1, de 3-2 van Uronen viel te diep in blessuretijd om het tij nog te doen keren.