In de eerste kwalificatierace uit de geschiedenis van de F1 heeft Max Verstappen de polepositie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië opgeleverd. In de start van deze korte sprint was Verstappen Lewis Hamilton te vlug af. Hoewel de Brit nog even tegenstribbelde was de eerste van zeventien ronden voldoende om de eerste startrij voor de grote prijs te bepalen.