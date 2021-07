Voor de aftrap van de Supercup tussen Club Brugge en Racing Genk werd er een minuut stilte gehouden. Aanleiding hiervoor zijn de vele slachtoffers die de overstromingen de afgelopen dagen ook in België maakten. In een voor een derde gevuld stadion was het zo opeens muisstil. Na afloop van de wedstrijd zal er uit respect voor de slachtoffers ook geen podiumceremonie zijn.