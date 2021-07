Na eerdere coronabesmetting in olympisch dorp: ook Tsjechisch delegatielid test positief

Het delegatielid testte positief op COVID-19 na de landing in de Japanse hoofdstad. De persoon in kwestie werd meteen in isolatie geplaatst, net zoals de mensen die in zijn buurt zaten in het vliegtuig.

Eerder op zaterdag werd een eerste positieve test in het olympisch dorp vastgesteld. Het gaat hierbij niet om een atleet, wel om een personeelslid dat betrokken is bij de Spelen. De persoon is geen inwoner van Japan en werd intussen voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.

De besmette persoon legde op de luchthaven, bij aankomst in Japan, een negatieve test af, maar bij de ingang van het olympisch dorp testte hij/zij positief. Dat meldde het Chinese persbureau Xinhua.

In totaal werden vrijdag 15 positieve gevallen genoteerd bij personen die betrokken zijn bij de Spelen. Dat brengt het totaal sinds 1 juli op 45. Het olympisch dorp moet tijdens de Spelen plaats bieden aan 11.000 atleten en een duizendtal personeelsleden.