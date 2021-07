Nicolas Cage heeft buik vol van blockbusters: “Ik voelde elke keer angst”

Als het van Nicolas Cage (57) afhangt, is het afgelopen met acteerwerk in grote blockbusters. Films als Ghost rider, The Rock en Con Air leverden hem weliswaar veel succes en geld op, maar de druk die telkens op zijn schouders kwam te liggen om te scoren in de bioscoop, is hem te zwaar geworden.

“De laatste jaren voelde ik elke keer die angst als ik me engageerde voor een groot filmproject”, zegt Cage. “Bovendien speelden er ook altijd commerciële belangen. Ik mocht nooit afwijken van het scenario. De zinnen moesten uitgesproken worden zoals ze stonden uitgeschreven. Ik maak nu indiefilms en daar laat men me veel vrijer.”

In zijn nieuwe film Pig kruipt hij in de huid van een bekende chef die besluit om alle roem en succes achter zich te laten. Ondertussen raakte ook bekend dat een achtdelige Amazon-reeks, gebaseerd op de Netflixreeks Tiger King, dan toch niet gerealiseerd zal worden. Cage had daarin het hoofdpersonage Joe Exotic moeten spelen.(tove)