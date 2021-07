André Hazes wordt gevolgd voor nieuwe documentaire

Zijn moeder Rachel (51) heeft een eigen realityreeks en ook André Hazes (27) laat zich dezer dagen door een cameraploeg volgen. Niét voor de realityreeks die hij de voorbije jaren al had op Play5, wel voor een documentaire. Dat zei hij in een online gesprek met YouTube-gezicht en RUMAG-presentator Fawry Not Sawry. “Ikzelf word veertien maanden gevolgd voor een docu”, aldus de charmezanger. Het resultaat van die opnames zouden we eind dit jaar mogen verwachten.

Wanneer hem gevraagd wordt of die informatie gedeeld mag worden, antwoordt de zanger: “Haha, daar zit toch niemand op te wachten, joh?” Blijkbaar wel, want alles wat Hazes doet wordt aangeklikt, becommentarieerd en beoordeeld. Ten goede of ten slechte.

Hazes had door de coronacrisis weinig te doen, maar hij heeft een jaar vol emoties achter de rug die genoeg informatie oplevert voor een documentaire. Hij scheidde van zijn Monique Westenberg (43) met wie hij zou trouwen, heeft nu co-ouderschap over zijn zoontje Dré en kocht net een huis met zijn nieuwe liefde Sarah van Soelen (25). (tove,ldb)