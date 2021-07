VRT-journaliste Fatma Taspinar (38): “Ik heb dit jaar een goede vriend verloren, maar aan rouwen ben ik nog niet eens toegekomen”

Professioneel gezien was het afgelopen jaar drukker dan ooit voor VRT-journaliste Fatma Taspinar (38). Behalve de late journaals, presenteert ze nu ook de best bekeken nieuwsuitzendingen van 19 uur, terwijl ze tussendoor verslag uitbracht van de zoektocht naar Jürgen Conings en de assisenzaak over de moord op Sofie Muylle. “Maar ik heb dit jaar ook beseft dat ik meer moet investeren in mijn leven naast mijn werk”, vertelt ze. “Ik heb een goede vriend verloren, aan rouwen ben ik nog niet eens toegekomen.”