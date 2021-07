Sportief manager Merijn Zeeman (Jumbo-Visma): “Wellicht probeert Wout ooit eens voor het klassement te gaan”

Het ene jaar is het andere niet. In de vorige Tour zat Merijn Zeeman en heel Jumbo-Visma in zak en ijs met het verlies van de gele trui na de slottijdrit. Nu was de sportief manager net zo blij als dat hij de Tour gewonnen had. “Na rit drie hebben we het niet opgegeven. Wat niet wil zeggen dat ik wist dat we nog drie ritten gingen winnen en het podium zouden rijden.”

LEES OOK. Wout van Aert wint na een bergrit nu ook een tijdrit: “Dit was een van de grootste doelen in mijn carrière”

“We zijn er wel blijven in geloven. En we hebben er ook alles aan gedaan om nog succes te halen. Dat is fantastisch gelukt. Ik heb Sepp Kuss vandaag gevolgd en daarna heb ik Mathieu Heijsboer (de tijdritcoach) in een koele auto zitten kijken met Richard Plugge. “De tijdrit van Wout was veel beter dan die in Laval. Hij was veel sterker. Hij had een veel beter vermogen. Hij voelt zich ook beter. Wout zit nu op zijn beste niveau. Vorig jaar was hij net nog iets lichter, waardoor hij iets beter was in de bergen, maar nu heeft hij gewoon wat meer vermogen. Ik denk dat zijn coach Marc Lamberts hem echt heeft voorbereid naar het einde van de Tour en naar Tokio.”

“Hij staat er richting de Olympische Spelen ontzettend goed voor. En dat past ook goed in zijn periodisering. Of het zijn beste tijdrit ooit was? Daarvoor moet ik eerst nog zijn gemiddeld vermogen zien, maar ik denk wel dat dit het zal benaderen. We hadden zeker verwacht dat hij heel goed ging zijn. Dat was ook de laatste dagen echt duidelijk. Maar wij weten niet hoe Asgreen en Küng zich voelen. Daar hebben we geen controle over. Hij heeft ze echt sterk verslagen. Schitterend hé.”

LEES OOK. Helemaal klaar voor Tokio: indrukwekkende Wout van Aert vliegt naar tijdritzege en wint tweede Touretappe

Ik geloof Wout van Aert als hij zegt dat hij nu niet de topfavoriet is voor Tokio, maar anderzijds geeft zo’n overwinning een boost. Er zitten veel meer hoogtemeters in de Olympische Spelen. Maar zijn vorm is stijgend en stijgend. Een groep renners maakt grote kans in Tokio en daar hoort Wout zeer zeker bij. Primoz Roglic ook? Dat is moeilijk te zeggen. Door zijn blessure heeft hij niet veel kunnen trainen op de tijdritfiets. Dat zit qua vermogen goed, maar wat er nu is gebeurd is zo’n beetje hetzelfde als vorig jaar na zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné in de aanloop naar de Tour. Maar hij hoort wel bij de groep die kans maakt.”

© BELGA

Eindzege

“Of Van Aert ooit voor de eindzege moet gaan? Hij is momenteel nog veel te veel bezig met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, met Milaan-Sanremo… Maar goed, zijn carrière is nog heel lang. Wellicht gaat hij het ooit eens proberen. En in de slotetappe morgen doet hij ook nog wel mee hoor. Deceuninck – Quick-Step heeft een geweldige lead out. Het zal vechten zijn om het wiel te pakken maar Wout heeft zeker een kans”, aldus Merijn Zeeman die ergens verraste door te stellen dat Jumbo-Visma niet naar Brest kwam drie weken geleden om de Tour te winnen.

“We kwamen naar hier om de best mogelijke wedstrijd te rijden. En dan nog konden we tegen een betere Pogacar aan lopen. We hebben nooit gezegd dat we naar hier kwamen om de Tour te winnen. Natuurlijk gaat het in sport om de eerste plaats, maar als er iemand beter is, is er iemand beter. In dit geval zijn we super trots op wat we als ploeg hebben laten zien. We gaan het volgend jaar opnieuw proberen. Als ik prestatie van Jumbo-Visma moet quoteren, dan geef ik na alles wat we meegemaakt hebben uiteindelijk een negen op tien. Zeker weten. Hadden we met Primoz hier ook aan het einde gekomen en de perfecte wedstrijd kunnen rijden die we echt van plan waren te doen, dan had ik er een tien op gekleefd. Maar Primoz heeft het helaas niet kunnen meemaken. Daar gaan we volgend jaar voor”, rondde de sportieve baas van Jumbo-Visma af.

© AFP

Head of Performance Mathieu Heijboer (Jumbo-Visma): “Generale repetitie voor Tokio”

“We zijn druk bezig met tijdrijden sinds Wout bij de ploeg is”, zegt Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma. “Vandaag is dan ook een prachtig hoofdstuk voor op zijn erelijst.”

“De tijdrit van vandaag was ontzettend belangrijk in deze Tour. Wout probeerde gisteren al om het rustig te houden in functie van vandaag. Dit was een generale repetitie voor Tokio. We konden alles optimaliseren. Hij heeft ook de benen die hij wil hebben. Het is geweldig dat dit nu lukt. Na zijn ritwinst in de etappe met de Ventoux was dit de tweede doelstelling in deze Tour.”

“Na de verkenning was Wout al tevreden met het parcours. Hij is ook duidelijk verbeterd sinds de eerste tijdrit. Hij ging dan ook met veel vertrouwen naar de tijdrit van vandaag.”

(bvc/hc)()