Eindwinnaar Tadej Pogacar: “Dit is helemaal anders dan vorig jaar, dit had ik als kind nooit durven dromen”

“Vergeet niet dat we elke dag opnieuw à bloc hebben gereden. Het is de beste die vandaag gewonnen heeft. Ik ben heel tevreden over mijn resultaat en hoe het is gegaan. Ik had vandaag toch wel wat stress. Vanavond volgt er een superleuk diner met de ploegmaten van UAE Team Emirates. En morgen probeer ik te profiteren van deze mooie dag. Na eerst een lange transfer te hebben gedaan naar de startplaats Chatou. We mogen trots zijn op wat we de voorbije drie weken hebben neergezet. Deze eindzege is wel anders dan vorig jaar. Toen nam ik het geel in de slottijdrit naar La Planche des Belles Filles. Ik voelde me toen heel sterk. Dit jaar had ik al de eerste week het geel. Dat had ik nooit durven dromen toen ik kind was. Deze Tour is voor mij echt niet te vergelijken met vorig jaar”, besloot de man die zichzelf opvolgt op de erelijst van de Tour de France. (hc)

© BELGA