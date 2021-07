Senne Lammens (19) maakt zijn grote debuut voor Club: “Als er nu nog een doelman wordt aangetrokken, zou ik ontgoocheld zijn”

De Grote Vriendelijke Reus staat bij Club Brugge in doel tijdens de Supercup. Het kon over Mignolet gaan, maar die is geblesseerd. Dus moet Senne Lammens (19) – eveneens een beer – zijn schoenen vullen. De belofteninternational spreekt daags voor zijn blauw-zwart debuut voor de eerste keer honderduit. “Ik zie mezelf hier geen drie of vier jaar reservedoelman zijn, maar het wordt ook héél moeilijk om eerste keuze te worden.”