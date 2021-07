Amper zes dagen na de EK-finale trappen Club Brugge en KRC Genk het nieuwe Belgische voetbalseizoen op gang. In Jan Breydel strijden de landskampioen en de bekerwinnaar vanaf 20.45 uur om de Supercup. Is recordhouder Club Brugge voor de zestiende keer aan het feest of mag Genk de trofee voor de derde keer in de prijzenkast zetten? Volg het hier live.