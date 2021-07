Wout van Aert wint na een bergrit nu ook een tijdrit: “Dit was een van de grootste doelen in mijn carrière”

LEES OOK. Helemaal klaar voor Tokio: indrukwekkende Wout van Aert vliegt naar tijdritzege en wint tweede Touretappe

“Het winnen van een tijdrit in de Tour was een van de grootste doelen in mijn carrière”, aldus Wout van Aert in het flashinterview. “Ik was de laatste dagen al heel gefocust op deze tijdrit. Ik ben nu dan ook heel tevreden dat ik hem win. Het was ook een harde Tour voor onze ploeg. We bleven altijd doorgaan en uiteindelijk winnen we drie etappes en zijn we met Jonas (Vingegaard, red.) ook tweedes in het eindklassement. Dit is een fantastisch resultaat voor een ploeg die de Tour eindigt met vier renners.”

Nu een vierde plaats in de eerste tijdrit in deze Tour, is het nu dus wel prijs voor Van Aert. “De tijdrit van vandaag was veel sneller en ook beter voor mij gewicht. De eerste tijdrit was meer iets voor punchers.”

Het was een spannend half uur in de hotseat voor Van Aert. “In het begin was ik helemaal oververhit door de inspanning. Daarna was ik gestrest, maar ik had een geruststellende voorsprong op Asgreen en Küng. Wanneer ik de gemiddeldes van de klassementsrenners zag, steeg mijn hoop alleen maar meer.”