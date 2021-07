John Degenkolb staat op het punt om Lotto Soudal na twee jaar te verlaten en terug te keren naar Team DSM

In Belgische loondienst kon Degenkolb nooit echt de verwachtingen inlossen bij de Lotto-ploeg. Zo won hij vorig jaar enkel de derde etappe in de Ronde van Luxemburg. In de Vlaamse klassiekers, waarvoor de Duitser was binnengehaald, stelde hij teleur. Dit jaar kwam hij niet verder dan een zeventiende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar was zijn beste notering in het voorjaar een zesde plaats in Gent-Wevelgem.

Degenkolb kwam van 2012 tot 2017 eerder al vijf jaar uit voor Team DSM, voorheen Team Sunweb en Team Giant-Alpecin. Voor dit team won hij onder meer Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en tien etappes in de Vuelta. Later kwam Degenkolb nog drie jaar uit voor Trek-Segafredo, alvorens hij naar Lotto Soudal trok. Nu zou hij dus terugkeren naar zijn oude werkgever, waar hij een schat van ervaring zou zijn naast de vele jonge talenten.