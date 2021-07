UITSLAG ETAPPE 20 TOUR DE FRANCE. Helemaal klaar voor Tokio: indrukwekkende Wout van Aert vliegt naar tijdritzege en wint tweede Touretappe

Wout van Aert is klaar voor Tokio! Na zijn etappezege over de dubbele Mont Ventoux is zijn spraakmakende tijdritzege nog maar eens het bewijs dat Van Aert perfect gepiekt heeft voor de Olympische Spelen. De Kempenaar demonstreerde in de wijngaarden van Saint-Émilion niet alleen hoe fris hij uit de Tour komt, maar ook dat het geen toeval was dat hij vorig jaar op de wereldkampioenschappen zilver pakte achter metronoom Filippo Ganna. 51,5 kilometer per uur: dat was de gemiddelde snelheid waarmee hij door de wijngaarden scheurde.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)

Groen: Mark Cavendish (GBr)

Bolletjes: Tadej Pogacar (Svn)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Wout van Aert was de norm. Bij de eerste tussentijd na 7,6 km. Bij de tweede tussentijd na 20,1 km. Bij de finish na 30,8 km. De tweevoudige Belgische ex-kampioen tijdrijden reed simpelweg een halve kilometer per uur sneller door de wijngaarden van Saint-Émilion dan Kasper Asgreen. Goed voor een gemiddelde snelheid van 51,5 km per uur!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Wout van Aert was het na Albi 2019, Privas 2020, Lavaur 2020 en Malaucène 2021 al zijn vijfde ritzege in de Tour. Het was wel zijn eerste tijdritoverwinning, waarmee hij zijn gram haalde op die fatale tijdrit van 19 juli 2019 in Pau waar hij met een opengereten bil werd opgeraapt. Wat een revanche op het noodlot! Het was zijn 24ste profzege en zijn zesde overwinning in een tijdrit, waaronder dit seizoen ook al de prestigieuze zege in de chrono van Tirreno-Adriatico.

Voor ons land betekende de tijdritoverwinning in Saint-Émilion in deze Ronde van Frankrijk al de vierde zege voor een Belg. Daarmee doen onze landgenoten even goed als in de editie van 1999 toen Tom Steels drie keer in de sprint won en Ludo Dierckxsens solo naar Saint-Étienne reed.

© Pool via REUTERS

Wie reed zich nog in de kijker?

The usual suspects. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) was de eerste die de tijdrit van 30,8 km aflegde met een gemiddelde snelheid die de 50 km per uur overschreed. Zijn richttijd van 36’45”95 werd evenwel snel verbeterd door Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) die er nog eens 8 seconden vanaf deed en een gemiddelde van 50,4 km per uur liet optekenen. Goed voor de hot seat. Tot Kasper Asgreen eraan kwam. De Deen van Patrick Lefevere dook nog eens 23 seconden onder de tijd van Bissegger. De Ronde van Vlaanderen-winnaar maakte het voor de kandidaat-winnaars met 51 km per uur bijzonder moeilijk. Stefan Küng vloog de eerste tien kilometer laag, maar blies er wel zijn motor op en eindigde in Saint-Émilion op bijna 17 seconden. Goed voor de zoveelste ontgoocheling voor Groupama-FDJ in een Tour waarin de Fransen voorlopig alleen de eerste dag wonnen in Landerneau met wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Kasper Asgreen stond lange tijd aan de leiding. — © AFP

Wat deden de favorieten?

Sinds woensdag 30 juni, de dag van de eerste tijdrit naar Laval, was er nog maar weinig twijfel over de naam van de eindwinnaar van deze Tour. Tadej Pogacar reed een correcte chrono, maar weigerde de minste risico’s te nemen om zijn tweede opeenvolgende eindzege in de Tour in gevaar te brengen. Een achtste plaats in de daguitslag was het deel van de 22-jarige Sloveense eindwinnaar. 57 seconden trager dan Wout van Aert.

Het enige grote gevecht was nog dat met de tweede plaats als inzet: Jonas Vingegaard won dat met glans van Richard Carapaz en gaat – zonder onvoorziene omstandigheden – vanaf zondagavond de geschiedenis in als de verrassende tweede van de Tour de France 2021. Meer zelfs, hij finishte in de tijdrit zelfs derde, op 32 seconden van Wout van Aert.

Met de Ecuadoraan op de derde plaats kocht Ineos-Grenadiers zich maar een schrale troostprijs in een grande boucle waarin de ploeg met het allergrootste budget zelfs geen etappe won. Guillaume Martin wordt in Parijs de eerste Fransman op een achtste plaats. Meer zelfs, de tijdrit van Libourne zorgde voor geen enkele wijziging in de top-tien.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Chris Froome zet zondagavond ook een record neer. Nooit eindigde een Tourwinnaar zo diep in het klassement als de viervoudige Tourwinnaar. De opgave en diskwalificaties worden daarbij niet meegerekend. Dit laagterecord stond op naam van de Fransman Roger Walkowiak die nadat hij in 1956 verrassend won twee jaar later pas 75ste zou eindigen. Froome zal dit keer in de laatste tien eindigen, op dik vier uur van Tadej Pogacar.

Het lijkt erop dat we met 142 renners deze Tour zondagavond op de Champs-Elysées eindigen. Al waren er in het verleden ook nog renners die in de slotetappe uitvielen. Zie Tony Martin vijf jaar geleden bij Etixx – Quick-Step die moest opgeven in de straten van de Franse hoofdstad.

142 is hetzelfde aantal als in de Tour van 2008 toen Wim Vansevenant, de vader van Mauri, voor de derde opeenvolgene keer de rode lantaarn had. Nu wordt dat Tim ‘El Tractor’ Declercq. Eén van de zestien landgenoten die Parijs zal zien.

Enkele beelden van de tijdritzege:

© BELGA

© AFP

© AP