Van Aert, Alaphilippe en zeven anderen genomineerd voor Prijs van de Superstrijdlust

De andere zes genomineerden zijn Julien Bernard (Trek-Segafredo), Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), David Gaudu (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Anthony Perez (Cofidis) en Nils Politt (BORA-hansgrohe). De Prijs van de Superstrijdlust wordt door twee groepen gekozen. Vijftig procent van de stemmen komt van de Franse jury, terwijl het publiek verantwoordelijk is voor de andere vijftig procent.

Vanavond al weten we wie de opvolger is van Marc Hirschi, die de prijs vorig jaar won. Julian Alaphilippe was ook toen al genomineerd en won de Prijs voor de Superstrijdlust in 2019 won.