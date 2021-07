Lees nu onze volledige zomerreeks over vijf legendarische discotheken in Limburg

Het Belang van Limburg dook deze week onder in het roemruchte verleden van vijf legendarische Limburgse dancings. Onze journalist ging op zoek naar de legende achter De Ark, de Monty, de Boccacio, de Texas Bar en de Ritz/Atmoz en keerde terug met tijgers, UFO’s, drugsdealers en in auto’s vogelende koppels. Hieronder vind je het volledige overzicht van de spraakmakende reeks.

Geen geluk in de liefde? Dan moest je naar De Ark in Hechtel. Tussen 1970 en 2009 werden er duizenden koppeltjes gevormd in de dancing die niet toevallig bekendstond als ‘De Laatste Hoop’.

Deel 1: Legendarische dancing De Ark in Hechtel was de ‘Laatste Hoop’: “Kuskesdans om half één”

In 1965 ontstaat de eerste echte Limburgse dancing, de Genkse Texas Bar. Zonder flitsende verlichting of beats, maar met koeienkoppen aan de muur en een grapjas als dj. Voormalig uitbater Jozef Stultjens vertelt het verhaal van zijn dancing.

Deel 2: Texas Bar, de eerste echte discotheek van Limburg: “Slipjes gevonden in de heide”

Jean-Pierre Van Rossem, tijgers of ufo’s: niets was te gek voor dancing Boccaccio Life in Halen. “Ik heb misschien de limieten opgezocht, maar ik heb het wel altijd proper gedaan”, zegt uitbater Benny Strouven in de derde aflevering van onze zomerreeks over legendarische ­discotheken.

Deel 3: De legendarische Boccaccio in Halen: “Wat doen we met die vrouw in de bouwkraan?”

© Karel Hemerijckx

De broer van Will Tura, een house-dj met klamme handjes en een bruid die in het ziekenhuis eindigde: allemaal hebben ze een rol gespeeld in de geschiedenis van de Monty in Alken.

Deel 4: Discotheek Monty in Alken: “Mijn vrouw zakte door de dansvloer tijdens trouwfeest”

© Sven Dillen

Twee keer schrijft de Ritz geschiedenis: een keer als alternatieve club aan de Hasseltse Kanaalkom, later als trancetempel Atmoz van Pat Krimson.

Deel 5: Legendarische discotheek Ritz/Atmoz in Hasselt: “Ze namen de wc-bril mee naar huis”