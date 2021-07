Cian Uijtdebroeks is zaterdag in Koksijde Belgisch kampioen tijdrijden bij de jongens junioren geworden. Uijtdebroeks klokte na 23,68 kilometer af in een tijd van 28:01, goed voor een gemiddelde van 45,18 kilometer per uur. Alex Segaert strandde op de tweede plaats op 16 seconden van de kersverse kampioen. Jonathan Vervenne mocht met een tijd van 28:38 het podium vervolledigen.