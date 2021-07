Op de Labaerdijk in Maaseik zijn er elke minuut van de dag toeristen om het landschap van de brede Maas te aanschouwen. — © Mark DREESEN

MAASEIK/DILSEN-STOKKEM/MAASMECHELEN/LANAKEN/KINROOI

Duizenden toeristen zijn zaterdag naar de Maasvallei gegaan om de overstroomde Maas te zien. De meeste ‘ramptoeristen’ waren met de fiets aan de Maas. Het veerpont in Meeswijk, Kotem, de Maasbrug in Maaseik of Heppeneert waren druk bezochte locaties.