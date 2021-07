André Greipel (39) gaat op pensioen: “Ik hoop in het wielrennen actief te blijven”

“De rit van morgen wordt zeker mijn laatste rit in de Tour”, legde hij uit. “En na 2021, op het einde van het jaar, stop ik ermee. Ik ben heel blij met alles wat ik bereikt heb, samen met mijn ploegmaats en de staf. Ik was altijd heel blij met de steun die ik kreeg. Ik kijk niet verbitterd terug, ik kijk met veel blijdschap naar de toekomst. Ik kan doen wat ik wil, afzien wanneer ik wil en natuurlijk veel tijd spenderen met mijn familie. Ik wens iedereen een goede tijd in het peloton. Ik hoop in het wielrennen te kunnen blijven, op één of andere manier. Ik wil iedereen bedanken, mijn familie, mijn trainers en iedereen die mij heeft geholpen.”

Greipel is dit jaar aan zijn tweede seizoen in Israëlische loondienst bezig. Zijn grootste successen kende hij in dienst van de Belgische Lotto-ploeg, waarvoor hij uitkwam tussen 2011 en 2018. Op zijn palmares staan onder meer 11 etappezeges in de Tour, 7 in de Giro en 4 in de Vuelta. In totaal boekte hij 158 profzeges. Dit jaar won hij met de Trofeo Alcudia en de vierde rit in de Ruta del Sol nog twee koersen.