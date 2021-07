Greg Van Avermaet is eerlijk, maar ook hard: “Ik had véél méér van deze Tour verwacht”

“Ik heb weinig kunnen genieten. Ook deze tijdrit was lastig”, stelde Greg Van Avermaet die aan zijn laatste week als regerend olympisch kampioen begint. “Ik kwam mezelf opnieuw een beetje tegen. Ik heb niet kunnen genieten van de omgeving die wel mooi was. Het was met veel supporters een leuke tijdrit om te rijden, maar de benen deden toch pijn.”

Van Avermaet denkt dat Wout van Aert dicht eindigt in de chrono van Saint-Émilion. “Het is wel een parcours voor hem. Maar alles hangt af van hoe je benen na drie weken Tour aanvoelen. De laatste tijdrit is altijd voor specialisten én die mannen die nog fris zitten en goed tegen de tijd kunnen rijden. Al denk ik wel dat er een paar verrassingen zullen vallen.”

Van Avermaet zei onlangs dat dit zijn slechtste Tour ooit was. Dat herhaalde hij in de wijngaarden rond Bordeaux. “Het is niet echt veel verbeterd hé. Dit is zeker een van mijn mindere Ronden van Frankrijk. Ik kon geen enkele keer in de top-tien rijden. Ik heb een paar keer in de ontsnapping gezeten, maar dat is ook alles. Voor mij is dat persoonlijk wel een teleurstelling. Ik had er veel meer van verwacht. Gelukkig is er Ben O’Connor die een ritzege voor de ploeg pakte en bij de start van deze tijdrit mooi vierde stond in de stand.”

Volgende week zaterdag is Van Avermaet wel niet langer de regerende olympische kampioen. “Het komt dichtbij hé. Ik denk daar soms aan. Ik kijk er ook naar uit om die titel in Tokio te verdedigen. Hopelijk komen we de reis goed door. Ik hoop er een goede koers te rijden in dienst van de ploeg. We hebben op papier een heel mooie ploeg. Met Wout en Remco als kopmannen die wel iets kunnen doen op zo’n zwaar parcours. Ze hebben beiden een verschillende voorbereiding gehad. Op zich is dat niet slecht. Terwijl er veel landenploegen uitsluitend uit de Tour komen en wij toch twee kopmannen hebben met een aparte voorbereiding. We zullen zien wat de beste weg naar Japan was.”

Van Avermaet weigerde zich te omschrijven als de Belgische wegkapitein, de ervaren gids… “Ik denk dat ze allemaal genoeg ervaring hebben om te bewijzen dat ze met druk kunnen omgaan en op zo’n parcours kunnen scoren. Ik hoop vooral meerwaarde te kunnen geven in de koers zelf en een beetje fysiek en mentaal erbij te zijn. Zonder publiek worden het ook aparte Olympische Spelen. Zonder eigenlijk in het dorp te verblijven. Het helt meer over naar een wereldkampioenschap ergens ver weg.”

“Ik probeer wel nog een goed najaar te rijden. Na Tokio volgt er rust. Daarna hoop ik het goede gevoel terug te vinden. Ik wil als sportman natuurlijk betere resultaten rijden. Dat had ik ook toen ik de koersen won. Dan wou ik ook nog beter doen. Nu is dat niet anders. Ik wil voor mezelf nog bewijzen in Parijs-Roubaix en het WK dat ik nog mooie uitslagen kan rijden”, aldus Van Avermaet na de laatste tijdrit in de Tour. (bvc/hc)