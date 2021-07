Emma Meesseman leeft ontspannen toe naar olympisch debuut: “Go with the flow”

“Het is natuurlijk jammer om zo’n evenement zonder publiek te moeten spelen, zonder familie en vrienden die je hele carrière alles meebeleefd hebben”, zegt Meesseman zaterdag na een open training in Mito, waar het team zich sinds een tiental dagen klaarstoomt. “Maar intussen hebben we anderhalf jaar gehad om ons daarop voor te bereiden. We hebben al verschillende grote toernooien zonder publiek gespeeld. We zijn het gewoon, al blijft het jammer. Positief is misschien dat we niet kunnen vergelijken met Spelen waar wel publiek aanwezig was. Hopelijk is dit uniek en kunnen wij zeggen dat wij erbij waren. Dan is het een mooi verhaal voor later.”

De Belgian Cats grepen op het voorbije EK net naast een eerste finale, maar pakten vervolgens wel overtuigend brons. De nummer zes op de wereldranking wordt door velen beschouwd als een outsider voor eremetaal in Japan. Maar Meesseman houdt de druk af.

© BELGA

“Dan komt het realisme boven. Als groep bekijken wij het altijd stap voor stap. Eerst de groepsfase. Het worden drie heel verschillende wedstrijden. Ons eerste hoofddoel is de kwartfinale halen. Daarna kunnen we over het vervolg van de competitie spreken. Maar onze eerste poule is meteen al heel zwaar. We zien wel waar we uitkomen.”

De Cats openen op 27 juli tegen Australië, een van de titelfavorieten. Zij moeten het wel stellen zonder uithangbord Liz Cambage, die deze week afhaakte. “Zij is inderdaad de vedette maar soms is het veel moeilijker tegen een team dat met twaalf speelt dan tegen een team waar op een speelster wordt gefocust. Dat zal nu gebeuren bij Australië denk ik. Cambage trekt heel veel ballen aan, is een supergoeie speelster maar ik vind hen collectief veel sterker zonder haar. We zullen onze tactiek moeten aanpassen.”

© BELGA

Australië toonde vrijdag alvast dat er ook zonder hun absolute sterspeelster een sterk geheel staat want in Las Vegas ging Team USA over de knie. Maar aan dat resultaat wil Meesseman niet te veel belang hechten. “Het blijft een voorbereidingsmatch, dat zegt niets over het kampioenschap. Bovendien ligt de WNBA nog maar net stil. De VS heeft al een jaar niet meer samengespeeld. In de komende week hebben zij tijd genoeg om de chemie in het team te brengen en dan zullen ze er wel staan.”

De Cats zouden de komende week nog oefenen tegen Spanje en de VS, maar die matchen werden geannuleerd. Bondscoach Philip Mestdagh hoopt dat er toch nog een oplossing uit de bus komt. Meesseman bekijkt het van op een afstand. “Het is blijkbaar nog altijd niet zeker. We hebben gelukkig al tegen Japan kunnen spelen. Het is allemaal wat dubbel want Japan mag wel nog oefenmatchen spelen. Men heeft ons gezegd toen we naar hier kwamen: “go with the flow”. Dat is wat wij doen. Die les hebben we het voorbije anderhalve jaar al geleerd.”