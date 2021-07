Ook premier De Croo en Ursula von der Leyen brengen bezoek aan getroffen gebieden

Het gezelschap werd ontvangen in de brandweerkazerne van Rochefort, waar de politici van gedachten konden wisselen met de hulpdiensten, die sinds dinsdagavond in de weer zijn. De eerste minister kon de gevolgen van de overstromingen zelf vastellen bij een huis dat volledig was ingestort in de Rue du Hableau. Vervolgens begaf hij zich naar de Place Sainte-Marguerite in Jemelle, waar de brug om de Wamme over te steken volledig werd meegesleurd. “Het is indrukwekkend”, zei hij toen hij de omvang van de schade zag. Hij ontmoette ook vier mensen die een kerk in Jemelle aan het schoonmaken waren. “Jullie doen goed werk. Het is nog niet voorbij, maar we moeten doorgaan”, zei hij tegen hen.

De Croo beëindigde zijn bezoek aan Rochefort opnieuw in de Rue du Hableau, waar de Lhomme meerdere tonnen stenen meesleurde. Hij zal later vandaag ook Pepinster, Eupen en Maaseik bezoeken.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP