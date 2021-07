Voetbalsupporters in de bres voor slachtoffers overstromingen in Wallonië

In Lanaken richtte de Standard voetbalsupportersclub ‘The Limburg Branch’ zaterdag een inzamelactie in voor de slachtoffers van het noodweer in Wallonië. De Standard supporters schoten al vroeg in de morgen in actie om de enorme hoeveelheid aan artikelen meteen naar stadion in Luik te vervoeren.

“Dit is niet te beschrijven. Al sinds vanmorgen blijven de mensen goederen brengen om de mensen in Wallonië te helpen”, vertelt coördinator Tom Daerden. “We zijn een hechte supportersclub. De leden zijn altijd trouw op post bij elke Standard wedstrijd. In onze groep op sociale media werd gisteren meteen duidelijk dat we iets wilden doen voor de mensen die zo hard getroffen zijn door de overstromingen en echt alles zijn kwijtgeraakt.”

Dakbedriff stelt bestelbussen ter beschikking

De solidariteit in Lanaken is groot. “We hebben hier in Lanaken bij het kapsalon ‘Haarboulevard’ op de Hoenderbroekstraat 18 zaterdagochtend een inzamelpunt ingericht. Meteen nadat we de oproep om goederen te brengen hadden gelanceerd stonden de mensen al op de stoep met volle dozen aan hulpgoederen. We zijn dan meteen daarna de eerste lading naar Chênée gaan brengen. Ter plaatse stonden we daar midden in de modder. Het vers voedsel was er zeer welkom. Ondertussen zijn we al constant op en af aan het rijden tussen Lanaken en Luik. Een dakbedrijf uit Tongeren heeft ondertussen haar vijf bestelbussen ingezet voor het vervoer. We brengen de etenswaren, kledij, hygiëneproducten en dierenvoeding nu rechtstreeks naar het voetbalstadion in Luik, waar alles verder wordt uitgesorteerd en verdeeld naar de plaatsen waar de nood het hoogst is”, aldus Daerden. Vandaag worden in Lanaken nog spullen ingezameld en daarna ook op maandag tot 16u. “Grote spullen kunnen we nu nog niet gebruiken. Maar verder is alles welkom om de mensen daar de eerste dagen verder te helpen.” (JoGe)

Johnny Geurts