Enorme respons voor Bilzerse solidariteitsactie voor slachtoffers overstromingen

Dat de solidariteitsactie in Bilzen voor de getroffen gezinnen van de waterellende zo groot zou worden kon niet worden voorspeld. “Het is echt onvoorspelbaar. Sinds vanochtend blijven de mensen met volle zakken en dozen met kledij en artikelen naar hier komen. Dit is verweldigend. Zoveel solidariteit”, vertelt schepen Peter Thijs. “De actie wordt gecoördineerd door de lokale afdeling van het Rode Kruis. We hebben het pand labo3740, die normaal gebruikt wordt als blokbar op de Korenstraat opengesteld als inzamelpunt.”

Enorm geraakt door de beelden op televisie

Terwijl de vrijwilligers van het Rode Kruis al meteen uitsorteren en de pakketten klaarmaken voor transport, blijven de mensen constant aanschuiven met volle zakken en dozen. “De beelden op televisie van de overstromingsgebieden in Wallonië hebben ons diep geraakt. Toen we hoorden van de inzamelactie hebben we dadelijk onze kasten leeggemaakt en zo een tiental zakken vol met kleren en beddengoed naar hier gebracht. Het is het minste wat we kunnen doen om de mensen die ginder alles zijn kwijtgeraakt te helpen”, zucht Frank Vangossum. De inzameling gaat vandaag nog door tot 17u en ook zondag kun je de hele dag terecht op de Korenstraat in Bilzen. “Grote materialen is voor een later tijdstip, nu concentreren we ons vooral op kledij, lakens, schoenen en toiletartikelen. De burgemeester zorgt voor vervoer zodat we snel alle materialen ter plaatse kunnen brengen, waar de verdeling dan verder kan gebeuren naar de plekken waar de nood het hoogst is”, aldus Thijs. (JoGe)

Johnny Geurts