Herk-de-Stad

Op bevel van de gouverneur is een bres in de dijk van de Gete geslagen zodat het overtollige water in een plantage kan lopen om zo woonwijken in Halen te vrijwaren van nog meer ellende. Deze actie stuit op verzet bij de eigenaars. Zij lieten intussen een gerechtsdeurwaarder vaststellingen doen.