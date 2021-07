LIVE. Tankt Van Aert in tijdrit vertrouwen voor Tokio?

Op de voorlaatste Tourdag krijgen de renners tussen Libourne en Saint-Emilion een 30,8 km lange tijdrit voor de wielen geschoven. Vanuit Belgisch oogpunt is het uitkijken naar de prestatie van Wout van Aert in functie van de Spelen. Voor winst moet hij onder meer afrekenen met Asgreen, Küng, Bissegger, ploegmaat Vingegaard en Pogacar. In de top tien kunnen hardrijders Kelderman, Lutsenko en Bilbao nog een plekje opschuiven. Volg het hier live.