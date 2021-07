Pakt Wout van Aert de zege in de afsluitende tijdrit? Bekijk hier de starttijden van de Belgen, de favorieten en de top vijftien

Voor we gaan spurten op de Champs-Elysées krijgen we zaterdag eerst nog een tijdrit. De strijd om de eerste plek in het algemene klassement is gestreden, maar na een tijdrit 30,8 kilometer kan de top tien er misschien wel nog anders uitzien. Wout van Aert is een van de favorieten op de dagzege, maar wie weet zet Tadej Pogacar nog voor een laatste keer de puntjes op de i. Hier vindt u de starttijden van de Belgen, de favorieten op de dagzege en de top vijftien van het klassement.