De marginale winsten van Wout van Aert op zijn tijdritfiets: elk detail is geoptimaliseerd in de windtunnel

In een tijdrit van dertig kilometer mikt Wout van Aert vandaag op een tweede ritzege in de Tour. Als het lukt, is dat ook een overwinning voor Bert Blocken, professor aerodynamica aan de TU Eindhoven en de KU Leuven. Hij legt uit hoe tests in de windtunnel Van Aert helpen om de beste tijdrijder ter wereld te worden. “De marginale winsten moeten we steeds verder gaan zoeken.”