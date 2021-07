Aantal nieuwe besmettingen blijft fors toenemen, ook ziekenhuisopnames stijgen

Tussen 7 en 13 juli zijn er gemiddeld 1.231 nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een stijging met 76 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen, zo blijkt zaterdag uit de cijfers van het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Daarbij is er sprake van een positiviteitsratio van 2,1 procent. Iets meer dan twee op de honderd testen draaien dus positief uit. Er is sinds de start van de pandemie al sprake van 1,1 miljoen besmettingen in België.

Ook de ziekenhuisopnames bevestigen de opwaartse trend. In de week tot en met vrijdag 16 juli is er sprake van gemiddeld 21,3 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Het gaat om een stijging met 21 procent tegenover de week ervoor. In totaal zijn nu al zowat 75.700 mensen opgenomen. Momenteel liggen 239 coronapatienten in het ziekenhuis, onder wie 81 op intensieve zorg.

In de periode van 7 tot 13 juli waren er voorts gemiddeld 1,6 overlijdens per dag. Dat is 42 procent minder dan in de week ervoor. Hier is er nu sprake van 25.200 overlijdens in totaal sinds de pandemie uitbrak.