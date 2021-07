Edward Theuns (6de) en Jasper Stuyven (10de). Op basis van de uitslag zou je denken van niet, maar de Belgen van Trek-Segafredo hebben een enorme kans op ritwinst in de Tour gemist. Ondanks de steun van nóg een ploegmaat botsten ze op eenzaat Matej Mohoric. Stuyven: “Niemand in de kopgroep was super, behalve hij.” Theuns: “Hij reed 25 kilometer alleen ondanks de tegenwind. Dan moeten we nadien niet onnozel doen.”