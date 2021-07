Zaterdag een vlakke tijdrit van 30,8 kilometer tussen de wijngaarden van Pomerol en Saint Emilion. Zondag een massasprint op de Champs-Elysées. Wout van Aert mikt in beide koersen op de zege. Hoe kan dat? “De sprints waarin ik het best tot mijn recht kom, zijn sprints na lastige koersen en dan is de anaerobe drempel, die je ook nodig hebt in het tijdrijden, minstens even belangrijk als explosiviteit.”