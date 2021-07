Door het kolkende, metershoge water naast hun huis moesten Dominique (66) en Karin (57) uit ­Pepinster via het raam naar de buren klimmen om zichzelf in veiligheid te brengen. Nog geen 24 uur later kijken ze lijdzaam toe hoe een kraan moet afbreken wat er nog rest van hun huis. “Alles zijn we kwijt. Gelukkig hebben we elkaar nog.”