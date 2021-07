Dat we zo massaal uit ons kot komen om te helpen, is niet verwonderlijk, zegt expert fondsenwerving Ilja De Coster. — © Dieter Telemans

Luik

In tijden van nood bestaan er geen taalgrenzen. Dat blijkt uit de honderden solidariteitsacties die worden opgezet om de slachtoffers van de watersnood te ondersteunen. De goesting om te helpen is even groot als de watersnood zelf, zo lijkt het wel. “De reacties zijn overweldigend.”