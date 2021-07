Zaterdag 15 uur: STVV - Eupen

STVV oefent zaterdag een laatste keer voor aanvang van de competitie. Eupen is te gast op Stayen. Of deze wedstrijd een echte waardemeter wordt? “Het resultaat is van geen tel. Nu verliezen met 0-5, maar volgende week AA Gent kloppen met 1-0, daar kies ik voor”, zegt Christian Brüls.