Bocholt

Het voelt een beetje als Parijs, maar dan in Bocholt. En zonder de Mona Lisa. Binnenkort kan het zelfs zomaar van u zijn, want het stulpje staat te koop.Vandaag aflevering 5 in de reeks ‘Wie zou hier wonen?’: de glazen piramide van Johan Vrolijks (55) in Bocholt.