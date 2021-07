“Toen we het huis bezochten, was het liefde op het eerste gezicht”, zeggen Sofie en David. — © Karel Hemerijckx

Lummen

Geen doorsnee huis, wel een met karakter. Dat was wat David en Sofie zochten én vonden in voormalig grillrestaurant The Elkhorn. De toog kregen ze er gratis bij. Vandaag aflevering 4 in de reeks ‘Wie zou hier wonen?’: de saloon van David Vansteenbeeck (39) en Sofie Dekoning (37) uit Lummen.