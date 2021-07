Aan de kerk van Heppeneert was het meest kritieke punt: de dijk werd er verstevigd met big bags vol zand. — © Dick Demey

Maaseik

“Hopen dat de dijk niet breekt.” Dat is het enige wat de inwoners van Heppeneert vrijdag konden doen, het meest kritieke punt langs de Maas in Maaseik. Leger en brandweer waren de hele dag in de weer om de dijk te verhogen en versterken. Met succes: er werd nipt een ramp vermeden.