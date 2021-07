Drie lichamen gevonden in Chaudfontaine: dodental loopt op tot 23

Het dodental van de overstromingen in ons land neemt nog toe. De burgemeester van Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine, meldt dat in zijn stad drie lichamen gevonden zijn. Het totaal aantal doden in ons land komt daarmee op 23.

In Chaudfontaine vallen er al minstens vijf doden te betreuren.

LIVE. België getroffen door zondvloed: volg het hier op de voet

Op de persconferentie eerder op de dag zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat er al 20 bevestigde overlijdens waren en 20 vermisten. Dat aantal komt nu op 23. Het gaat om zes slachtoffers in Verviers, zes in Pepinster, vijf in Chaudfontaine, vier in Trooz, één in Eupen en één in Aywaillie.