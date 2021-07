Dichten van bres in Demer stopgezet: “Veiligheid medewerkers in het gevaar”

Herk-de-Stad

In Schulen (Herk-de-Stad) is het dichten van de bres in de dijk van de Demer stopgezet. “De dijk werd te instabiel, zodat het leven van medewerkers in gevaar kwam”, zegt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit). “Volgens de huidige vooruitzichten verwachten we dat het water het peil van september 1998 zal bereiken.” Aan de Neerstraat in Schulen worden ondertussen zandzakjes verdeeld en pompt de brandweer water weg.