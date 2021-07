Zus van Britney Spears reageert op ‘Free Britney’-heisa: “Kunnen we einde maken aan deze bullshit?”

De actrice, die de afgelopen tijd onder meer te zien was in de Netflix-serie Sweet Magnolias, postte een verhaal in haar Instagram Stories waarin ze zich duidelijk uitsprak. “God, kunnen we voor eens en voor altijd een einde maken aan deze bullshit? Amen.”

Na de zitting op 23 juni, waarin Britney voor het eerst sprak en zei dat ze haar familie wil aanklagen, ontvingen Jamie Lynn en haar gezin meerdere doodsbedreigingen. De actrice deed via sociale media een oproep om hiermee te stoppen, omdat ze naar eigen zeggen “vierkant achter haar zus staat”.

LEES OOK. Britney Spears krijgt haar topadvocaat en gaat vader aanklagen: “Hun doel is dat ik me gek voel”

“De enige reden dat ik me niet eerder heb uitgesproken, is omdat ik het gevoel had dat mijn zus goed in staat was om voor zichzelf te spreken. Het is niet aan mij om haar verhaal te vertellen, dat voelt gewoon niet goed. Maar nu ze duidelijk heeft aangegeven waar ze staat en wat ze wil, kan ik haar alleen maar volgen en steunen. Op mij kan ze rekenen”, aldus Jamie Lynn.